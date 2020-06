Suurbritannia ja Kanada ajasid sõrad vastu Trumpi soovile Venemaa G7-sse tagasi võtta

Trump ütles laupäeval, et lükkab sel kuul USA-s kavas olnud G7 kohtumise edasi septembrisse. Trump teatas ka, et seda „ajast maha jäänud riikide gruppi” tuleks laiendada teistega, sealhulgas Venemaaga, vahendab BBC News.

Pühapäeval rääkis Trump Putinile, et kavatseb ta G7 tippkohtumisele kutsuda.

Trumpi Putinile esitatud kutse tekitas aga pahameelt Suurbritannias ja Kanadas. Nende riikide juhid teatasid pühapäeval, et ei toeta Venemaa uuesti G7 liikmeks võtmist.

Venemaa visati sellest seltskonnast, mida vahepeal tunti G8-na, välja 2014. aastal vastuseks Krimmi annekteerimisele.

„Venemaa jäeti G7 välja pärast seda, kui ta mitu aastat tagasi Krimmi sisse tungis, ning tema jätkuv rahvusvaheliste reeglite mitteaustamine ja hooplemine on see, miks ta on jätkuvalt väljaspool G7 ja jääb jätkuvalt välja,” ütles Kanada peaminister Justin Trudeau pressikonverentsil.

Enne seda oli Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni pressiesindaja öelnud, et Johnson paneb veto igasugusele ettepanekule Venemaa G7-sse tagasi lubamise kohta.

Kui Venemaa ei lõpeta agressiivset ja destabiliseerivat tegevust, ei toeta Suurbritannia tema G7-sse tagasi võtmist, teatas Johnsoni esindaja.

„Venemaa eemaldati G7 riikide grupist pärast Krimmi annekteerimist ja me pole veel näinud tõendeid muutunud käitumise kohta, mis õigustaks tema tagasivõtmist,” lisas Johnsoni esindaja.

Suurbritannia ja Kanada vastuseis ei välista aga Putini osavõttu USA-s toimuvast tippkohtumisest, kuid see oleks väga suuri lahkhelisid tekitav.

Trump on Venemaad G7-sse tagasi igatsenud ka varem ja laupäeval ütles ta, et ei tunne, et grupp esindaks korralikult seda, mis maailmas toimub. Lisaks Venemaale tahaks Trump kutsuda ka Lõuna-Korea, Austraalia ja India.