Suurbritannia ja EL-i läbirääkijad teevad veel viimase katse kaubanduskokkuleppele jõuda

Suurbritannia peaminister Boris Johnson on siiski hoiatanud, et kokkuleppeta jäämine on kõige tõenäolisem tulemus, vahendab BBC News.

Tähtaeg läbirääkimiste lõpetamiseks oli eile, aga Johnson ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nõustusid seda pikendama. Lepiti kokku, et läbirääkijad jätkavad Brüsselis tööd, „et näha, kas selles hilises faasis saab veel kokkuleppele jõuda”.

Ei öeldud, kui kaua veel viimase hetke läbirääkimised kestavad, aga lõplik tähtaeg on 31. detsember ning nii Suurbritannia kui ka Euroopa Parlamendil peab jääma aega võimaliku kokkuleppe üle hääletamiseks.

Peamised komistuskivid on läbirääkimistel olnud kalastusõigused, võrdsed konkurentsireeglid ettevõtetele ja see, kuidas kokkuleppest kinnipidamist kontrollida.

„Vaatamata väsimusele pärast ligi aasta kestnud läbirääkimisi, vaatamata sellele, et tähtajad on järjest möödunud, arvame me, et on vastutustundlik minna selles punktis edasi veel üks lisamiil,” ütles von der Leyen eile.

Johnson lisas hiljem, et kuni on elu, on lootust ja et Suurbritannia ei kõnni kindlasti läbirääkimistelt minema.

„Ma pean kordama, et kõige tõenäolisem asi on praegu muidugi see, et me peame valmistuma WTO reegliteks. Nii kaugele, kui mina suudan näha, on tõsiseid ja väga keerulisi küsimusi, mis praegu Ühendkuningriiki ja Euroopa Liitu eraldavad, ja parim, mida praegu teha, kõigi jaoks... on valmistuda kauplemiseks WTO reeglite järgi,” märkis Johnson.