Suurbritannia hakkab koroonaviiruse laialdase leviku tõrjumiseks elanikke masstestima

Tervishoiuminister Matt Hancock ütles ajakirjanikele, et valitsus katsetab mitmeid uusi kiiremaid teste, mis suudaksid anda vastuse loetud minutitega, ning avaldas lootust, et need õnnestub juba aasta lõpus kasutusele võtta, vahendab Reuters.

Peaminister Boris Johnsoni valitsust on pandeemia käitlemise eest teravalt kritiseeritud. Kriitikute sõnul tegutses see liiga aeglaselt reisipiirangute kehtestamisel ja testimise alustamisel, võimaldamata teada saada, kui kiiresti ja kaugele oli viirus levinud.

Tänase seisuga on just Suurbritannias koroonaviiruse tõttu oma elu jätnud kõige enam inimesi Euroopas ning ka riiki tabanud majanduslangus oli maailmajao sügavaim.

"Masstegemine, elanikkonna testimine, kus me muudame normiks, et inimesi regulaarselt testitakse, võimaldades meil seetõttu osa vabadustest tagasi anda, on praegu valitsusel käsil olev tohutu projekt," ütles Hancock BBC Radio'le.

Ta märkis, et teaduslaborid katsetavad praegu uusi süljeteste, mida ei peaks tulemuste saamiseks saatma laborisse. "On tulekul uusi tehnoloogiaid, mida me praegu ostame ja katsetame," sõnas Hancock.

Valitsust on pandeemia ajal kritiseeritud uute arengute lubamise pärast, mille sisseseadmine on võtnud lubatust oluliselt kauem aega. Valitsusel on olnud probleeme nii kaitsevahendite hankimise kui kontaktide jälgimiseks vajalike süsteemide loomisega.

Juhtumite arv on hakanud viimastel nädalatel taas tõusma. Viimasel kaheksal päeval kümnest tuvastati ööpäevaga enam kui 1000 uut nakatunut.