Suurbritannia-EL-i läbirääkimistel tehakse viimane katse kaubanduskokkuleppeni jõuda

Suurbritannia Brexiti-läbirääkija Lord Frost jätkab läbirääkimisi Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier’ga, vahendab BBC News.

Ühendkuningriigi peaministril Boris Johnsonil on aga kavas telefonivestlus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

Kui enne aasta lõppu ei jõuta kokkuleppele ja seda ei ratifitseerita, hakkavad Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel liikuvatele kaupadele kehtima piirikontroll ja tollid.

Johnson ja von der Leyen otsustasid läbirääkimisi jätkata pärast seda, kui need katkesid reedel „oluliste erimeelsuste tõttu kriitilistes küsimustes”.

Ühisavalduses teatasid nad, et probleeme tekitavad endiselt kalastusõigused, konkurentsireeglid ja see, kuidas kokkulepitud reeglite täitmist kontrollida. Avalduses lisati, et kokkulepe ei ole mõttekas, kui neid küsimusi ei lahendata.

Euroopa Liidu allikad teatas eile õhtul, et läbimurre läbirääkimistel Brexiti-järgsete kalastusõiguste üle on lähedal.

Brüssel tahab, et Euroopa Liidu kaluritel oleks ka edaspidi ligipääs Suurbritannia vetele ja pooled on arutanud üleminekuperioodi, mille käigus ligipääsu järk-järgult vähendataks.

Üks kõrgetasemeline Euroopa Liidu diplomaat ütles eile õhtul, et kalandus ei ole kindlasti see küsimus, mille taga läbirääkimised kinni on.

Selle järel teatas aga Downing Streeti allikas kiiresti, et mingit läbimurret ei ole tehtud, ja lisas, et midagi uut ei ole selles valdkonnas saavutatud.

Mõlemate poolte sõnul on endiselt erimeelsusi ka niinimetatud võrdse mänguvälja ja valitsemise küsimustes.

Iirimaa peaminister Micheál Martin ütles, et läbirääkimised on noateral, ja avaldas lootust, et terve mõistus jääb peale.

„Minu kõhutunne ütleb, et see on praegu 50-50. Ma ei arva, et saaks olla ülemäära optimistlik saabuva lahenduse suhtes,” ütles Martin Iirimaa ringhäälingule RTÉ-le.