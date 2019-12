SUUR LUGU | Uus-Meremaa tegi vulkaanisaare surnukehade äratoomiseks riskantse operatsiooni, mis oleks võinud halvasti lõppeda

White Islandi vulkaani uuesti purskamise oht on jätkuvalt suur ja operatsiooni toimumise ajal oli see kasvanud 50-60 protsendini. Riskantne olukord oli ka peamiseks põhjuseks, miks seda esmaspäevast alates oli edasi lükatud. Üleeile kinnitas kohalik vulkanoloog Nico Fournier meediale, et White Islandi vulkaan pole sedavõrd aktiivne olnud 2016. aastast saadik.

Fournier' selgituste järgi valitsevad saarel praegu sellised tingimused, et tavakülastaja ei näeks suudaks seal istuda ega astuda, lisaks oleks tal hingamisega raskus.

Sõduritel oli kaitseks seljas kolm kihti riideid: kõigepealt armee aluspesu, siis kätest ja pahkluudest suletav tulekindel kaitseülikond ja kõige peal vihmamantli tüüpi rõivas. Riiete sees tõusis temperatuur kohe kiirelt 30 kraadini, kuigi sõdurid polnud jõudnud isegi veel saarele ringi liikuma.