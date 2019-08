SUUR LUGU | USA miljardärist pedofiili maailma uusi kummalisi detaile jõuab päevavalgele

Kui Epstein pärast oma kunagist lühikest vanglakaristust vabanes, oli tal samuti soov meediaga oma mõtteid jagada. 2011. aastal selgitas Epstein New York Postile, et ta pole mingi ohtlik seksuaalkurjategija, vaid lihtsalt seaduserikkuja. „Umbes samasugune erinevus on mõrvari ja selle vahel, kes varastab rõngassaia," sõnas ta.

Väljaanne Atlantic kirjutab, et eelmiseks aastaks oli argumenti lisandunud uus element: Epstein väitis, et nõusolekuseadused on liigmoralistlikud õnnetused, mida ajalugu on ekslikult sünnitanud. Selle käsitluse järgi oli Epstein ise kurva saatusega traagiline kangelane: inimene, kes on sündinud valel ajastul vales kohas.

Ohvrite jutust koorub välja teine pilt

Nende rohkem kui 80 naise jutust, kes on Epsteini-vastaste süüdistusega avalikkuse ette tulnud, kujuneb toimunust hoopis teistsugune pilt. Naiste jutu järgi väärkohtles Epstein neid põhjalikult, kui nad olid alles teismelised. Osad langesid seksuaalkurjategija ohvriks juba 13-aastasena.

„Ta tahtis, et ma hangiksin talle nii palju tüdrukuid kui vähegi võimalik. Ja ikka ei piisanud sellest kunagi," meenutas üks Epsteini väidetavalt ohvreid Courtney Wild väljaandele Miami Herald. „Nad pidid olema võimalikult noored. Ta ütles mulle, et otsiksin nii noori tüdrukuid, kui saab," lisas Wild.

Atlantic rõhutab, et kuigi meedia kirjutab vahepeal Epsteini ohvritest kui „alaealistest naistest", on selline sõnastus täiesti ekslik. „Sellist asja nagu „alaealine naine" pole olemas. Alaealised naised on tüdrukud," kirjutab väljaanne.

New Yorgi kodu kui veidruste muuseum

Epsteini New Yorgi kodust leiti möödunud kuu algul läbiotsimisel lastepornograafiat. Lisaks avanes uurijate pilgule terve omaette veidruste maailm: seitsmel korrusel laiutav üks hiiglalsikumaid Manhattani kodusid oli täis lõputuid magamistubasid ja sisekujunduses oli kasutatud kehaosade proteese.

Ainuüksi esiuks oli 4 ja pool meetrit kõrge, Epsteini töölaua äärde oleks aga mahtunud istuma 20 inimest. Ühes teise korruse toa seina oli maalitud fotorealistlik vanglastseen, kus okastraadi ja vangivalvurite keskel troonis Epstein ise. Lisaks oli seal esik, mille seintel olid üksikult raamistatud silmamunad, ühes ruumis rippus lühtrilt aga elusuuruses naisenukk.



Jeffrey Epsteini New Yorgi kodu. Mary Altaffer/AP



Möödunud kuul tuli oma looga avalikkuse ette Jennifer Araozi nimeline noor naine, kes väitis, et miljardär vägistas teda Manhattani korteris. Tol ajal oli Aroaz 14 aastat vana. Kõik algas naise jutu järgi alasti masaažidest, mille ajal Epstein end rahuldas ja neiut samal ajal käperdas.

Araouz meenutas, et ühe majatuuri ajal näitas miljardär talle ka oma mullivanniga magamistuba. Mullivanni kõrval oli rinnamulaaž, mida mees vanniskäigu ajal sai näppida. Ka oli Epsteini kodus palju alasti naiste maale, üks neist asus täpselt massažilaua tagai.

Ühe seansi eest sai Aroaz 300 dollarit. Aasta hiljem päädisid massaažid vägistamisega, kui Epstein palus massaaži ajal neiul endale peale ronida ja surus oma peenise talle sisse. „Ta vägistas mind, võttis mind jõuga. Ta teadis täpselt, mida tegi," sõnas Araoz NBC-le antud usutluses.

Abiliste võrgustik

Epsteini kustumatu janu üha uute noorte tüdrukute vastu tähendas, et tal oli aastatega kujunenud välja korralik kaastööliste võrgustik. Nende hulgast kerkis märgatavalt esile Briti seltskonnategelane, meediamoguli tütar Ghislaine Maxwell, keda liitsid Epsteiniga mitmed sidemed.

Kunagi olid nad kohtamas käinud, kuid aja jooksul oli naisest saanud miljardäri usaldusisik ja lähedane sõber, kes püsis mehe kõrval aastakümneid. Washington Posti järgi kirjeldasid ohvrid naist Epsteini „kaitsja, sutenööri, tüdruksõbra ja madamina". Väidetavalt lootis Maxwell pärast armusuhte kuhtumist siiski veel pikalt, et kui ta Epsteini aitab, abiellub mees temaga lõpuks.

Nüüd on Epstein aga surnud ja uurijate ning ohvrite tähepanu on koondumas Maxwellile, keda süüdistatakse mitmetes kaebustes - millest üks viimatest anti sisse sel nädalal - selles, et just tema aitas tüdrukuid värvata ja neid ette valmistada. Maxwell ise oleks justkui maa alla vajunud ja USA meedia kirjutas äsja, et võimudel on raskusi tema asukoha tuvastamisega.

Maxwell on korduvalt avalikkuses eitanud, nagu oleks ta aidanud Epsteinil inimkaubandusvõrgustikku üles ehitada - nimelt oli Epsteinil komme tüdrukuid kõiki külalisi, kes tal Palm Peachi häärberis käisid, „masseerima" saata. Ka toimusid sarnased juhtumid tema eralennuki pardal, mis kandis kurikuulsat hüüdnime Lolita Express ja Epsteini teistes villades.