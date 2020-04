SUUR LUGU | Metsik Lääs kaitsemaskide turul. Riigid krahmavad üksteise eest vahendeid valimata varustust

Koroonaviiruse pandeemia on haaranud suure osa maailmast ja riigid on üha agaramalt valmis kasutama mistahes meetodeid, et kaitsevarustus kätte saada. Lähenemisnurki on mitmeid: osad riigid on keelanud meditsiinivahendite ekspordi, teised aga saatnud spioonid uurima, kust saaks teste kokku osta.