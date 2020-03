SUUR LUGU Lätist | „Kõigepealt saab sant nuga, siis sina ja seejärel tõmban end oksa"

„Lootsin, et ta rahuneb vananedes maha, kuid nii see ei läinud. Mida kaugemale asjad läksid, seda karmimalt ta taguma hakkas," meenutab Rasma. Lugu sai konkreetse ja traagilise lõpu: ühel hetkel ähvardas mees, et lööb nende kuuenda, arenguraskustega lapse maha. Rasma jaoks võttis elu sellest hetkest täiesti uue pöörde.

Paljude Läti naisvangide lugudest leiab sarnasusi: alkoholism perekonnas, teismelisena kodust ärajooksmine, et tülide eest pakku pääseda, sattumine valesse seltskonda. Pealinnas Riias pole olukord kõige hullem, kuid maakohtades, kus kõik teavad kõiki, pole naistel kuskile minna.

Kes aastaid vägivalla all kannatab ja ei tee sellest politseisse avaldust, võib end kohtus hiljem väga halvas seisus leida.