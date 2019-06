SUUR LUGU | Kuidas USA eneseabiguru staaridest ja miljonäridest kaasosaliste abil naisi orjastas

Enda sõnul maailma intelligentseimate inimeste hulka kuuluv ja jüngrite poolt armastatud Raniere leiti süüdi kõigis talle esitatud kahtlustes, sealhulgas väljapressimises, orjatöö kasutamises, seksikaubanduses ja lapsporno omamises. Vandemeeste kogul võttis otsuse langetamine aega veidi alla viie tunni.



Actress Catherine Oxenberg, mother of former NXIVM member India Oxenberg, spoke with the press after Keith Raniere's guilty verdict — the former NXIVM leader. Beside Catherine is her friend Toni Natalie, who dated Raniere. Both women thanked the jury and media for hard work. pic.twitter.com/eCFFUM0h4v