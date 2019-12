SUUR LUGU | Kes kuulub Vene kurikuulsate "seaduslike vargaste" tippu

Niisama "seaduslikuks vargaks" ei saa, selleks on vaja kahelt teiselt vargalt garantiikirju, lisaks kuulatakse kandidaadi kohta maad nii vanglas kui ka sellest väljaspool. Kui midagi taunitavat ei selgu, järgneb kroonimine, väidetavalt on vanglas toimuv tseremoonia mainekam kui tavaelus.

Vor võib oma saatuse kaotada siis, kui kutsutakse kokku erikogunemine ehk сходка, kus teised „seaduslikud vargad" langetavad antud isiku üle otsuse. Aust ilma jäetud maffiaboss võib aga omakorda otsustada, et tema seda ei aktsepteeri ja tegutseda endiste liitlaste kõrval edasi, leides endale uued mõttekaaslased.

„Seaduslike varaste" kohta levib ka müüdimaiguline kuuldus, et kui neilt küsitakse, kas nad on „seaduslikud vargad", ei tohi nad eitavalt vastata. Internetis leiab ka hulgaliselt „videotõestusi", võimud paistavad küsivalt kriminaalidelt just seda küsimust - ja gängsterid tunnistavad kui ühest suust, et tõesti, tegu on „seadusliku vargaga".