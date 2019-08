SUUR LUGU | Jahid, villad, lossid. Kui palju on Putin suutnud 20 tegutsemisaastaga varandust kokku koguda?

Kadri Veermäe välisuudiste osakonna juht RUS

Vene riigipea Vladimir Putin mullu augustis Tuvas väiksel puhkusel. ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Venemaa president Vladimir Putin on enda kohta öeldnud, et on maailma kõige rikkam mees. Kuid loomulikult peab ta silmas emotsioone, mitte kõiki neid losse, villasid, aktsiaid või kellasid.