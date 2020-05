SUUR GRAAFIK | Millistes maailma riikides on koroonaviirus kontrolli all ehk kust Eestisse tulles pole karantiin vajalik?

Valitsus kiitis sel nädalal heaks otsuse, millega lubatakse alates 1. juunist Eesti riigipiiri ületada inimesel, kes saabub siia Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Inimene tohib Eesti riiki siseneda juhul, kui ta on haigustunnusteta ja on nendes riikides viibinud vähemalt COVID-19 haiguse peiteaja ehk viimase 14 päeva jooksul.

Eestisse saabudes tuleb viibida 14 päeva karantiinis juhul, kui inimene saabub siia riigist, kus viimase 14 päeva COVID-19 haigestunute arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 15. Väiksema haigestunute arvuga riigist tulles karantiinis viibima ei pea.

Sama mõõdik - fikseeritud viirusesse nakatunute arv 100 000 elaniku kohta - on viiruse leviku hindamisel ja piirangute leevendamisel laialdaselt levinud. Näiteks on Terviseameti esindajad öelnud korduvalt, et kui 14 päeva jooksul tuvastatakse Eestis 100 000 elaniku kohta üle 25 juhtumi ehk kokku riigis üle 350 uue haigestunu, tekib vajadus asuda tervishoius ümberkorraldusi planeerima. Tänase seisuga on see näitaja Eestis 6,48 uut juhtumit kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta.

Samuti on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatanud, et Eestist lendude lubamisel ja keelamisel lähtutakse teiste riikide haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

