Süüdistatavad rääkisid Liibanoni kohtus eestlaste röövimisest 2011. aastal

Relvastatud mehed röövisid seitse Eesti turisti Ida-Liibanoni linna Zahle lähedal 2011. aasta 23. märtsil pärast seda, kui nad olid Süüriast Liibanoni sisenenud. Nad vabastati ligi neli kuud hiljem juulis „rahvusvahelise operatsiooniga”.

Eilse sõjaväetribunali eesistuja oli brigaadikindral Georges Taoum. Kohtu all on 28 meest, keda kahtlustatakse röövis osalemises. Nende hulgas on 26 liibanonlast, üks palestiinlane ja üks süürlane. Neid süüdistatakse pikas kuritegude nimekirjas, sealhulgas relvastatud grupi moodustamises kuritegude toimepanemiseks, riigivõimu õõnestamises, terroristlikus tegevuses ja seitsme Eesti mehe röövimises 111 päevaks, mille ajal kohtu väitel neid piinati ja hoiti kinni Eesti riigilt lunaraha väljapressimiseks.

Osa meestest süüdistatakse ka kristlike usuobjektide hävitamises ja lõhkekeha viskamises Zahle kirikusse, et röövimist varjata, ning julgeolekujõudude liikmete tapmises.

Menetlus on võtnud aega üle kaheksa aasta ja vahistatud on üha rohkem kahtlusaluseid.

Eilne istung keskendus selle kindlaks tegemisele, kes oli peamiselt operatsiooni eest vastutav, ja kohtule sai selgeks, et röövimisplaani koostas Wael Abbas, teatas kohtu allikas The Daily Starile. Kohus küsitles Abbasi sõpra Munir Nasrallah’t, kes ütles, et Abbas helistas talle ühel päeval ja palus tal enda juurde tulla, et rääkida „tähtsast asjast”.