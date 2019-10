Surmatoov maasturiprobleem. Kas tankisarnased sõidukid kuuluvad linnaelu juurde?

Laura Laker The Guardian RUS

Septembrikuise maasturiõnnetuse paik Berliinis. Surma sai neli inimest. John MacDougall, AFP / Scanpix

Linnamaasturid on statistika järgi vähem ohutud kui tavalised autod ja saastavad rohkem. Üha rohkem on Euroopas kuulda üleskutseid, et need tuleks linnapiirkondades üldse ära keelata.