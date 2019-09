Suri Zimbabwe kurikuulus endine president Robert Mugabe

Perekond kinnitas BBC-le, et Mugabe suri halva tervise tõttu. Alates aprillist oli ta olnud Singapuris haiglas.

Mugabe kukutati võimult sõjaväelise riigipöördega 2017. aasta novembris, mis lõpetas tema 37 aastat kestnud võimu.

Zimbabwe praegune president Emmerson Mnangagwa, kes enne Mugabe kukutamist oli tema asetäitja, väljendas oma ülimat kurbust ning nimetas Mugabet Zimbabwe rajanud isaks ja vabanemisikooniks.

