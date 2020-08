Suri Trumpi noorem vend Robert

Trump, kes käis reedel oma 71-aastast venda Manhattani haiglas ka vaatamas, teatas tema surmast Twitteri vahendusel. "Jagan raske südamega uudist, et mu suurepärane vend Robert suri täna õhtul rahulikult ära," sõnas riigipea.

"Ta ei olnud lihtsalt minu vend, ta oli mu parim sõber," ütles Trump laupäevases avalduses. "Tema mälestus elab mu südames igavesti."

On ebaselge, mis põhjustas Robert Trumpi surma, ent USA meedia teatel oli ta raskelt haige.

Robert Trump pälvis viimati suuremat tähelepanu, kui esitas Trumpi perekonna nimel kohtuasja, mille eesmärk oli peatada presidendi vennatütre Mary kõikehõlmava raamatu avaldamine pealkirjaga "Liiga palju ja mitte kunagi piisavalt".

Donald Trump on öelnud, et Mary Trumpi raamat rikkus vaikimiskokkulepet, mille ta oli kopsaka tasu eest Trumpi perekonnaga sõlminud. Mary on Trumpi vanema venna Fred Trump juuniori tütar. Tema isa võitles alkoholismiga ja suri 1981. aastal 43-aastasena.

Robert Trump töötas oma vanema venna heaks Trumpi organisatsiooni tippjuhina. Kuigi tema nimi sai paljudele tuttavaks Manhattani seltskonnalehtedest, hakkas ta viimastel aastatel madalamat profiili hoidma. New York Posti andmetel abiellus ta märtsis oma kauaaegse sõbranna Ann Marie Pallaniga. Oma esimesest naisest Blaine Trumpist lahutas ta enam kui kümme aastat tagasi.

2016. aastal New York Postile antud intervjuus kirjeldas ta end oma venna kandidatuuri suurima toetajana. "Toetan Donaldit tuhat protsenti," ütles Robert Trump.