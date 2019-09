Suri endine Prantsusmaa president Jacques Chirac

"Jacques Chirac suri täna hommikul rahulikult oma perekonna juures," teatas pereliige AFP-le. Ta oli Prantsusmaa president aastatel 1997-2005 ja tema ametiajal võeti riigis kasutusele euro.

Üks tema peamisi poliitilisi reforme oli presidendi ametiaja lühendamine seitsmelt aastalt viiele, kuid tema poliitilise karjääri viimaseid aastaid jäid varjutama ka mitu korruptsiooniskandaali.

Tähelepanu pälvis tema vastasseis Iraagi sõjale 2003. aastal.

2007. aastal teatas toona 74aastane Chirac, et loobub presidendivalimistel osalemisest ning lõpetab oma 40-aastase karjääri Prantsuse tipp-poliitikas.

Chirac sai 2005. aastal insuldi ja 2014. aastal ütles tema naine Bernadette, et endine riigipea ei astu enam avalikkuses üles, märkides, et mehel on mäluprobleeme, teatas Prantsuse meedia.

Prantsuse Rahvusassamblee avaldas mehele austust minutilise vaikusega.