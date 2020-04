Superrikkad ostavad pandeemiahirmus luksuspunkreid ja ajavad taga defitsiitseid hingamisaparaate

Poole miljoni euro eest saab juba 220-ruutmeetrise luksuspommivarjendi. Kõige nõudlikumatele klientidele on pakkuda punker nimega Aristocrat, mis sisaldab muu hulgas jõusaali, sauna, basseini, mullivanni, piljardituba, bowlingurada, lasketiiru, kasvuhoonet ja garaaži. Selle eest tuleb välja käia kaheksa miljonit eurot.

Teine valdkond, millele koroonaviirus on tiivad andnud, on eraviisilised tellimuslennud. USA ettevõtte Southern Jet omanik Jerod Davis ütles märtsi alguses portaalile Slate, et eralendude nõudlus on kümnekordistunud.

Eralende kasutades saavad kliendid vältida lennujaamade rahvarohkust.

Jõukatele peredele ei tule lennuliikluse vältimine kõne alla, kui tuleb reisida ühest linnast teise näiteks perekonnaüritustele. Kahe öö reisi Floridast New Yorki saab Southern Jetilt umbes 20 000 euro eest.

Kuigi hotelli- ja restoraniäri on pandeemia tõttu suurtes raskustes, on mõned hotellid siiski leidnud viirusekriisis oma turuniši.

Üks neist on Šveitsi Le Bijou, mis on välja töötanud uue Covid-19 teenuse. Jõukas klient võib põgeneda hotelli karantiini, kus pakutakse lisaks tavalistele hotelliteenustele ka kõrgetasemelist eraviisilist tervishoidu.

Sealjuures pole mingit muret, et peaks suurte inimmassidega kokku puutuma.

Tervishoiuteenuste hulka kuuluvad muu hulgas hotellitoas tehtavad viirusetestid (umbes 500 eurot tükk) ja ööpäevaringne õeteenus (umbes 4500 eurot päev). Tervishoiuteenuseid pakutakse koostöös erakliinikuga Double Check.

Rikkurid on mures ka selle pärast, et hingamisaparaate ei jätku kõigile. Moscow Times teatas nädal tagasi, et vene ülirikkad on hakanud oma kodudesse hingamisaparaate kokku ostma.

Moscow Timesi teatel mõistavad oligarhid hästi, et Venemaa avalik tervishoiusüsteem võib koroonaepideemia edenedes umbe minna.

Ajaleht teatab kümnetele intervjuudele viidates, et on leidnud tõendeid selle kohta, et paljud Vene rikkurid on hakanud oma kodudesse ajutisi haiglaid ehitama. Nii kindlustavad nad selle, et saavad paremat ravi kui tavalised inimesed.