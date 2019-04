Summit Air’i lennuk paiskus maailma ohtlikumalt lennurajalt välja

Õhkutõusu alustanud väikelennuk, mis pidi suunduma Katmandusse, libises õhku tõustes helikopteriplatsi poole ja põrkas kokku kahe helikopteriga, ütles lennujaamaametnik Ema Nath Adhikari. Tema sõnul oli hukkunute seas üks piloot ja kaks lennujaama politseinikku.

Õnnetuse põhjus on teadmata ja seda uuritakse.

Tegemist on kindlasti ühe kõige ohtlikuma lennujaamaga maailmas, kuna kaljuserval asuv maandumisrada on vaid 460 meetrit pikk. Ja ei ole see ka miski tähtsusetu lennujaam kuskil maailma kukla taga - enamik Mount Everestile ronivatest alpinistidest alustab teekonda just maandumisega seal.

2800 meetri kõrgusel asuval lennuväljal on võimalik maanduda vaid helikopteri või väikelennukiga.

Kui maandumine peaks pikaks minema, on kaljusein kohe vastas, kui aga hoovõtt ei õnnestu, ootab lennukit ees vabalangus. Ja see võib kohe lõppeda kaljurahnudes. Vähemalt on olemas mingisugune kontrolltorn, mis võimaldabki rääkida lennujaamast. Maandumis- ja hoovõturada on 460 meetrit pikk, 12-kraadise kallakuga, kaetud asfaldiga.