Sudaani sõjaväejuht astus päev pärast riigipööret ametist tagasi

Ibn Ouf ütles riigitelevisioonis, et armee jääb võimule kaheaastaseks üleminekuperioodiks kuni ausate ja demokraatlike valimiste korraldamiseni, ent seoses meeleavalduste jätkumisega annab ta võimu üle kindral Abdel Fattah Abdelrahman Burhanile, avaldades lootust, et rahval on võimalik teda usaldada, vahendab uudistekanal BBC.

"Tagamaks julgeolekusüsteemi ja eelkõige relvajõudude sidusus pragude ja vastuolude eest, ja toetudes Jumalale, alustagem teed muutusteks," ütles Ouf.

Aktsioonid tänavatel jätkusid reedel pärast riigipea kukutamist, sest meeleavaldajate meelest on võimule tulnud sõjaväenõukogu juht selle sama režiimi osa, mille kukutamist tänavatele nõudma tuldi.

75-aastase Bashiri vahistamise uudisele järgnenud peomeeleolu haihtus neljapäeval kiiresti ja meeleavalduste korraldajad kutsusid massilist istumismeeleavaldust sõjaväe peakorteri juures jätkama: nende meelest tuleks anda võim tsiviilvalitsusele üle, ent seda enne erakorralisi valimisi teha ei saa, mille väljakuulutamist nõutakse viivimatatult.

Aktsioone jätkati ka hoolimata sõjaväenõukogu kehtestatud liikumiskeelust.

Ibn Ouf teatas neljapäeval riigitelevisioon ja -raadio vahendusel, et al-Bashiri kolme aastakümne pikkune valitsemisaeg on läbi. Ta märkis, et riik kannatas halva juhtimise, korruptsiooni ja õigluse puudumise all ning vabandas tapmise ja vägivalla eest.

Analüütikud on hoiatanud, et Sudaani poliitiline kriis võib paisata riigi anarhiasse, kui seda ei lahendata rahumeelselt ja julgeolekujõudude erinevad fraktsioonid hakkavad võimu pärast võitlema.