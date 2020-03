Sudaani peaminister elas pealinnas Hartumis üle mõrvakatse

Hamdoki perekond kinnitas, et ta on pärast plahvatust väljaspool ohtu. Riigitelevisiooni teatel suundus Hamdok oma kantseleisse, kui plahvatus toimus, ja pärast seda viidi ta ohutusse kohta, vahendab Associated Press.

Keegi ei ole esialgu plahvatuse eest vastutust võtnud.

Hamdok määrati peaministriks eelmise aasta augustis pärast seda, kui demokraatiameelsed meeleavaldused sundisid sõjaväge kukutama autokraatliku presidendi Omar al-Bashiri.

Pärast kuid kestnud läbirääkimisi jõudsid sõjavägi ja demokraatiameelne liikumine augustis kokkuleppele võimu jagamises. Moodustati 11-liikmeline nõukogu, mis valitseb Sudaani järgmised kolm aastat.

Riigi de facto valitsejad on endiselt kindralid ja nad ei ole üles näidanud erilist tahet võim tsiviiladministratsioonile üle anda.

Hamdok on kinnitanud, et valitsus teeb koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, et esitada süüdistused Darfuri sõjakuritegude ja genotsiidi eest tagaotsitavatele.

Veebruaris teatasid ajutised võimud, et on nõus ka Bashiri rahvusvahelisele kohtule üleandmisega.

Ligi aasta pärast Bashiri kukutamist on riik majanduskriisis. Inflatsioon on 60% ja tööpuudus oli mullu 22,1%. Valitsuse teatel on 30% noortest, kes moodustavad üle poole Sudaani enam kui 42 miljoni suurusest elanikkonnast, töötud.