Sudaani meeleavaldajad eirasid võimule tulnud sõjaväenõukogu liikumiskeeldu

Meeleavaldajate sõnul on aga võimule tulnud sõjaväenõukogu sama režiimi osa, mis tekitab muret võimaliku vägivaldse vastasseisu üle meeleavaldajate ja armee vahel, vahendab BBC News.

Kardetakse ka, et julgeolekujõudude erinevad osad võivad pöörata relvad teineteise vastu.

75-aastase Bashiri vahistamise uudisele järgnenud peomeeleolu haihtus kiiresti ja meeleavalduste korraldajad kutsusid massilist istumismeeleavaldust armee peakorteri juures jätkama.

Hiljem teatati riiklikus meedias, et liikumiskeeld kehtib kohaliku aja järgi kella 22-st kuni 4-ni.

Eile sisenesid sõjaväesõidukid varakult suurde kompleksi Hartumis, kus asuvad kaitseministeerium, armee peakorter ja Bashiri isiklik residents.

Riigitelevisioon ja -raadio katkestasid oma saated ning kaitseminister Awad Ibn Ouf teatas režiimi kukutamisest. Ta ütles, et Bashir on „kindlas kohas”.

Ibn Ouf teatas, et riik kannatas halva juhtimise, korruptsiooni ja õigluse puudumise all ning vabandas tapmise ja vägivalla eest, mis on aset leidnud.

Ibn Oufi sõnul valitseb armee kaheaastase üleminekuperioodi jooksul, millele järgnevad valimised.

Samuti teatas Ibn Ouf kolmekuulise eriolukorra kehtestamisest. Põhiseaduse kehtivus peatati, piiripunktid suleti edasise teadaandeni ja õhuruum suleti 24 tunniks.