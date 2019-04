Sudaani armee teatas presidendi kukutamisest ja võimu ülevõtmisest

Ibn Ouf ütles riigitelevisioonis, et armee on otsustanud, et riigis tuleb kaheaastane üleminekuperiood, millele järgnevad valimised, vahendab BBC News.

Veel teatas Ibn Ouf, et kehtestatud on kolmekuuline eriolukord.

Ibn Oufi sõnul „režiim” kõrvaldatakse ja Bashiri hoitakse ohutus kohas.

Sudaani põhiseaduse kehtivus peatatakse, piiripunktid suletakse edasise teadaandeni ja lennuruum on 24 tundi suletud.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) on andnud Bashiri kohta välja rahvusvahelise vahistamisorderi. Teda süüdistatakse sõjakuritegude korraldamises ja inimsusevastastes kuritegudes Sudaani lääneosa Darfuri piirkonnas.

Sudaani riiklik televisioon ja raadio teatasid täna hommikul, et armee teeb varsti tähtsa avalduse. Tuhanded meeleavaldajad on juba mitmeid päevi nõudnud armee peakorteri juures president Omar al-Bashiri tagasiastumist.

„Sudaani armee teeb varsti tähtsa avalduse. Oodake seda,” teatati televisioonis, vahendab Guardian.

Meeleavaldus armee peakorteri juures Hartumis kestab juba kuuendat päeva. Reutersi teatel on pealinna peamistel tänavatel armeesõidukid.

Televisioon ja raadio hakkasid mängima patriootilist marsimuusikat, mis tuletas eakamatele kodanikele meelde varasemaid kordi, kui armee on riigis valitsemise üle võtnud.

Analüütikud on hoiatanud, et Sudaani poliitiline kriis võib paisata riigi anarhiasse, kui seda ei lahendata rahumeelselt ja julgeolekujõudude erinevad fraktsioonid hakkavad võimu pärast võitlema.