Stockholmis varastati galeriist kümme Salvador Dalí skulptuuri

Politsei sai häire turvafirma kaudu kohaliku aja järgi pärast kella nelja eile hommikul. Kurjategijad olid galeriisse sisenemiseks akna lõhkunud, vahendab SVT Nyheter.

Kaasa viidi Hispaania sürrealisti Dalí kümme skulptuuri.

„See on kurb, ma olen hävitatud, löödud. Ma olen võidelnud nii kaua selle näituse eest ja seda ei saadud rahule jätta,” ütles galerii omanik Peder Enström.

Enströmi sõnul on skulptuuride väärtus mitme miljoni krooni klassis.

„Need skulptuurid maksavad 200 000-500 000 krooni (18 800-47 000 eurot – toim) tükk, nii et kadunud on palju raha. See tähendab, et tegemist on kahjuga kolme ja nelja miljoni krooni vahel,” ütles Enström.

Kui politsei galerii juurde jõudis, olid kurjategijad juba kadunud. Politsei teatel on andmeid, et vähemalt kaks kurjategijat lahkus sündmuspaigalt autoga, aga rohkem üksikasju ei taha politsei praegu avaldada.