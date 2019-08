Stockholmis tulistati läbi akna korteris naist, kes haiglas suri

Teade tulistamise kohta Vällingbys saabus kohaliku aja järgi kell 1.30 ööl vastu tänast, vahendab Aftonbladet.

Politsei esindaja Anna Westberg kinnitas, et tegemist oli tulistamisega ja leiti padruneid.

Hommikul teatas politsei, et naine on surnud ja tema lähedasi on informeeritud. Politsei alustas mõrvajuurdlust.

Pealtnägija ütles Aftonbladetile, et tehti vähemalt kolm lasku automaatrelvast.

Aftonbladeti andmetel otsib politsei kaht maskides meest, kes põgenesid tumeda autoga.

„Auto sõitis minema väga kiiresti. Ma kuulsin kuni kümmet lasku,” rääkis teine pealtnägija.

Aftonbladeti fotod näitavad, et tulistati väljast korterisse. Vähemalt kaks kuuli on läbistanud aknaklaasi ja kolmas tabanud maja fassaadi.

Tegu on juba teise võika mõrvaga, mis sel nädalal Rootsis toimunud. Esmaspäeva hommikul tulistas veel seni tuvastamata tulistaja surnuks 30-aastase naise Malmös, kellel oli laps süles.