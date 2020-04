Stockholmi tervishoiuvõimud sulgesid ülerahvastatuse tõttu viis baari ja restorani

Rootsis on lubatud kohvikuid, baare ja restorani avatuna hoida, aga nende pidajad ja külastajad peavad järgima sotsiaalse distantsi hoidmise reegleid, vahendab AFP.

Teenindada võib ainult laudades ja lauad peavad asuma teiseteisest 1-2 meetri kaugusel.

Kuigi andmed näitavad, et enamik rootslasi hoiab vabatahtlikult sotsiaalset distantsi, on üle maailma levinud fotod rahvast täis väliterrassidel kevadist päikesepaistet nautivatest stockholmlastest.

Võimud hoiatasid eelmisel nädalal, et karmistatakse kontrolli, et tagada, et sotsiaalse distantsi hoidmise reeglitest hoitaks kinni, aga mõned baarid ja restoranid olid nädalavahetusel jälle rahvast täis.

Neli viiest suletud asutusest asuvad Södermalmi linnaosas.

„Peamine probleem oli ülerahvastatus nii ruumides sees kui ka väljas,” ütles Stockholmi tervishoiuametnik Per Follin uudisteagentuurile TT.

Follini sõnul on sulgemine kohene ja tähtajatu.

Baare ja restorane on kontrollitud ka Göteborgis ja Malmös.

Rootsi pandeemiale lähenemine on pälvinud kriitikat nii kodu kui ka välismaal, sest surmajuhtumite arv on kasvanud palju suuremaks kui naaberriikides, kus karantiinireeglid on olnud karmimad.

Eilse seisuga oli 10,3 miljoni elanikuga Rootsis 2194 koroonaviirusega seotud surmajuhtumit, samas kui umbes poole väiksema elanikkonnaga Taanis ja Norras oli neid vastavalt 422 ja 193.

