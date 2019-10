Stockholmi piirkonnas toimus öösel kolm plahvatust

Södermalmi Nytorgsgatanile kutsuti politsei kell 2.20.

„Me ei tea juhtunu kohta muud, kui et midagi plahvatas. See võib olla gaasiplahvatus või kuritegu, me ei hakka spekuleerima. Pommitehnikud on kohal, et teha kindlaks, mis juhtus,” ütles Stockholmi politsei esindaja Peter Asp.

Kohalik elanik ütles SVT Nyheterile, et kõik aknad trepikojas on katki ja kõikjal on klaasikillud. Purunesid kõik aknad ka mujal.

Politsei teatel ühtki elanikku piirkonnast evakueerima ei pidanud.

Inimeste vigastada saamise kohta teateid ei ole, küll aga said kahjustada hooned.

Veidi peale kella üht sai päästeteenistus teate plahvatuse kohta elumaja juures Vaxholmis.

„Toimus mingisugune plahvatus väljaspool hoonet. On kahjustusi hoonele ja mitmed aknad on purunenud. Me oleme omadega valmis ja andsime juhtumi üle politseile,” ütles päästeteenistuse esindaja Christer Wahlström.

Ka seal inimesed viga ei saanud.

Kell 3.42 kutsuti politsei Södertäljesse, kus toimus plahvatus S:t Afremi kiriku peosaalis. Päästeteenistus oli juba piirkonnas kohal, kui plahvatus toimus.

„Me olime plahvatusest ainult 20-30 meetri kaugusel,” teatas Södertörni tuletõrjeliidu operatiivülem Roger Magnusson. „Meil olid üksused kohal, et kustutada mitmeid autosid, mis põlesid, kui kuulsime läheduses plahvatust. Me ei tea, mis see oli, aga mingeid suuri kahjusid kohapeal ei ole.”

S:t Afremi kiriku peosaalis ei ole see esimene plahvatus. Veidi rohkem kui aasta jooksul oli see juba kolmas.