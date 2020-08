Stockholmi eeslinnas tappis möödunud autost tulistatud kuul 12-aastase tüdruku

Politsei on teinud intensiivselt tööd, et saada vihjeid selle kohta, kes võis tapva lasu sooritada.

„Me ei taha välja öelda, kui palju inimesi selle kallal praegu töötab, aga loomulikult teeme me selle kallal intensiivselt tööd,” ütles politsei esindaja Mats Eriksson.

Mitu inimest on viidud ülekuulamisele, aga seni ei ole politsei kedagi vahistanud.

Juhtum võis aga valvekaamera salvestusele jääda.

„Me oleme saanud valvekaamera salvestuse vähemalt ühest kohast ja ma tean, et me oleme saanud filmi pealtnägijalt. Neid ja teisi tehnilisi tõendeid me praegu analüüsime,” ütles Eriksson.

Veel üks politseile huvi pakkuv jälg on valge auto, mis oli kuriteopaigas.

„See oli sündmuskohal juhtumi ajal või enne seda. Me tahaksime selle auto juhiga ühendust saada,” ütles Eriksson.

Tulistamine on üks paljudest, mis viimasel ajal Botkyrka põhjaosas aset leidnud on. Erikssoni sõnul uuritakse nüüd, kas neil võib omavahel seos olla.

Politsei ei taha praegu öelda, kes võis olla tulistamise sihtmärk.