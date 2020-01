Stockholmi Arlanda lennujaamas toimus inimrööv, kinni peeti kaks kahtlusalust

Vällingbys toimus täna hommikul politseioperatsioon.

Aftonbladeti andmetel röövisid mitu isikut Arlanda lennujaamas mehe ja viisid ta ühte korterisse, kus tema kallal kasutati vägivalda ja ähvardati relvaga.

Politsei kinnitas, et kaks isikut on kinni peetud.

„Tegemist on tõsise kuriteoga, aga see ei ole vägivallakuritegu, vaid tegemist on ähvardustega, mis öeldi välja ja viidi täide,” ütles Ola Österling politsei juhtimiskeskusest.