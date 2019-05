Sri Lanka president: Islamiriigi uus strateegia võib ähvardada väikeriike

„On täiesti võimalik“, et Sri Lanka pommirünnakute nn aju ehk planeerija on pärit välismaalt ja viibis ka rünnakute ajal välismaal,“ ütles riigipea Sirisena kolmapäeval usutluses telekanalile Sky News.

Tema sõnul on võimudel informatsioon „väikesest grupist“ srilankalastest, kes reisisid viimasel kümnendil korduvalt välismaale, et õppida võitlust Islamiiriigilt. Ühe rünnaku korraldaja Abdul Latief Jameel Mohammedi puhul, kes on elanud ka Austraalias ja Suurbritannias, ei ole alust arvata, et ta radikaliseerus kodumaal, märkis president Sirisena Sky Newsile.

Teistegi rünnakute korraldajate puhul on tegemist justkui eeskujulike elanikega: neil on hea haridus, nad on palju reisinud ja ka pärit rikastest peredest. „Kui rääkida lõhkeainest ja -seadeldistest, mida rünnaku käigus kasutati, siis ekspertanalüüsi käigus sai selgeks, et need valmistati üsna tõenäoliselt kohapeal,“ sõnas riigipea.

Ta lisas, et ei saa välistada, et see on osa terroriorganisatsiooni laiemast strateegiast asuda ründama väikeriike, kus rünnakute planeerimine on kergem ja nendele reageerimiseks võimudel resursse napib.

Aasia lõunaossa jääval Sri Lankal hukkus ülestõusmispühade ajal enam kui veerandtuhat inimest, kui saare eri paigus toimus peaaegu samaaegselt mitu enesetapurünnakut hotellidele ja kirikutele.