Sri Lanka pommirünnakute ohvrite arv on tõusnud 290-ni

Umbes 500 inimest on vigastatud ja hukkunute hulgas on kümneid välismaalasi, vahendab BBC News.

Esimesed teated rünnakute kohta saabusid kohaliku aja järgi eile kell 8.45. Lühikese aja jooksul toimus kuus plahvatust.

Lihavõttejumalateenistuste ajal toimusid plahvatused kolmes kirikus Negombos, Batticaloas ja Colombo Kochchikade piirkonnas. Samuti plahvatasid pommid pealinna Shangri-La, Kingsbury ja Cinnamon Grandi hotellides.

Kui politsei otsis süüdlasi, teatati veel kahest plahvatusest. Üks leidis aset loomaaias Colombo lõunaosas Dehiwalas ja teine politseihaarangu ajal Colombo Dematagoda piirkonnas. Hukkus kolm politseinikku.

Eile õhtul teatasid Sri Lanka õhujõud, et lõhkekeha leiti ja tehti kahjutuks riigi peamise lennujaama lähedal.

Pole endiselt selge, kes oli rünnakute taga, kuigi politsei on vahistanud 24 inimest.

Valitsus teatas, et osa plahvatusi korraldasid ilmselt enesetaputerroristid.

Suurem osa ohvritest on Sri Lanka kodanikud, aga riigi välisministeeriumi andmetel on hukkunute hulgas 36 välisriigi kodanikke. Enamiku isikud on veel tuvastamata.