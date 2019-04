„Esialgne uurimine on paljastanud, et see, mis juhtus Sri Lankal, oli kättemaks moslemite vastase rünnaku eest Christchurchis,” ütles Wijewardene parlamendi ees, vahendab AFP.

Uus-Meremaal Christchurchis hukkus 15. märtsi tulistamises kahes mošees 50 inimest.

Terrorirühmitus Islamiriik võttis täna oma uudisteväljaandes Sri Lanka rünnakute eest vastutuse.

Pommiplahvatused kirikutes ja hotellides on viimastel andmetel nõudnud 321 inimelu.

Politsei on teatanud 40 inimese vahistamisest.

Pommiplahvatustes süüdistatakse kohalikku rühmitust Rahvuslik Thowheed Jamaath, mis väidetavalt sai abi välismaalt.