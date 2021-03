Sri Lanka keelas moslemite burka

Avaliku julgeoleku minister Sarath Weerasekera ütles budistlikus templis toimunud tseremoonial, et "burkal on otsene mõju riigi julgeolekule". "Algusaegadel oli meil hulgaliselt moslemisõpru, ent mosleminaised ja -tüdrukud ei kandnud toona kordagi burkat," lausus Weerasekera. "Tegemist on märgiga hiljuti tekkinud usulisest äärmuslusest. Ja me kindlasti keelame selle (burka kandmise -toim)."

Valitsus on burkade kandmise ajutiselt keelanud ka varem - vahetult pärast 2019. aasta lihavõtete ajal toimunud pommirünnakuid Sri Lanka kirikutele ja hotellidele, kus hukkus üle 260 inimese. Veretöö taga olid kaks kohalikku terroriorganisatsiooni, mis vandusid toona truudust Islamiriigile.

Weerasekara sõnul keelab valitsus ühtlasi enam kui 1000 madrasat ehk islamistlikku kooli. Tema sõnul ei ole viimased end ametlike õppeasutustena registreerinud ega järgi riiklikku hariduspoliitikat.

22 miljoni elanikuga Sri Lankal on islamiusku inimesi hinnanguliselt 9 protsenti, mis on selge vähemus budistide kõrval, keda on enam kui 70 protsenti.