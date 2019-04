Sri Lanka kaitseminister: ründajad on teada, asume jõuliselt tegutsema

Terrorirünnakute laine all ägava Sri Lanka kaitseminister Ruwan Wijewardane ütles täna pärastlõunal, et riik asub jõuliselt tegutsema, et juurida välja iga viimane kui äärmusorganisatsioon. Tema väitel on ründajate isikud neile juba teada.