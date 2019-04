Sri Lanka ägab pommiplahvatuste laine all, rünnati mitut hotelli ja kirikut

Teada on vähemalt kuuest plahvatusest: rünnaku ohvriks langes hommikuse jumalateenistuse ajal vähemalt kolm kirikut linnades Kochchikade, Negombo ja Batticaloa ning vähemalt kolm hotelli Colombos nimedega The Shangri La, Cinnamon Grand ja Kingsbury, vahendab uudistekanal BBC.

Täna on ülestõusmispühade esimene püha, mis on kristlaste jaoks üks olulisem püha aastas, ning tõenäoliselt oli suurrünnaku eesmärk külvata ristiusu järgijate, sh peamiselt kristlikest riikidest pärit turistide seas hirmu just neile olulise tähendusega päeval.

Teadaolevalt on hukkunute seas ka välisriikide kodanikke.

