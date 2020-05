Souli ööklubidega on nüüd seotud üle 100 koroonajuhtumi

Lõuna-Koread on toodud maailmas viiruse mahasurumise osas eeskujuks, aga uus Souli ööklubidega seotud puhang on sundinud võime selleks nädalaks kavandatud koolide taasavamise edasi lükkama, vahendab AFP.

Souli linnapea Park Won-sooni sõnul oli täna hommikuks Itaewoniga seostatud 101 nakatumisjuhtumit.

Souli linn koostas mobiiltelefonioperaatorite antud andmete järgi nimekirja 10 905 inimesest, kes on piirkonda külastanud, ja saatis neile SMS-id, milles palutakse lasta end testida, teatas Park.

Paljud ööklubide külastajad ei taha aga esile astuda homoseksuaalsuse hukkamõistmise tõttu ühiskondlikult konservatiivses Lõuna-Koreas.

Eile teatati Lõuna-Koreas 27 uuest nakatumisjuhtumist pärast ühekohalist numbrit kaheksal päeval viimasest 13-st, mis olid peamiselt välismaalt saabunud.

Soul, selle naabruses asuv Gyeonggi provints ning Incheoni ja Daegu linnad on andnud korralduse kõigi klubide ja baaride sulgemiseks.

Lõuna-Korea katastroofijuhtimise peakorter teatas, et 2000 arvatavasti klubisid külastanud inimest ei ole praegu kättesaadavad ja politsei pannakse neid otsima.

Üle 7000 inimese, kes on viimase kahe nädala jooksul Itaewoni piirkonda külastanud, on testitud, teatas linnapea Park, kes eile ütles, et testimisest kõrvalehoidjatele kehtestatakse trahv kaks miljonit vonni (umbes 1500 eurot).

End testida lasknud inimeste arv kahekordistus, kui linn lubas tagada inimeste privaatsuse anonüümse testimise abil, teatas Park.

Homoseksuaalsus ei ole Lõuna-Koreas ebaseaduslik, aga inimõiguslaste sõnul on diskrimineerimine üldlevinud.

