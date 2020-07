Souli linnapea kuulutati kadunuks ja teda otsib politsei

Politsei teatas, et Parki otsitakse Souli Sungbuki linnaosas, kus viimati tuvastati tema mobiiltelefoni signaal. Pärast seda on telefon olnud väljalülitatud, vahendab Associated Press.

Politseisse helistas ja kadumisest teatas linnapea tütar.

Uudisteagentuur Yonhap teatas, et Parki tütar ütles politseile, et isa jättis enne kodust lahkumist maha testamendilaadse sõnumi.

Yonhapi teatel on otsingutele mobiliseeritud politseinikud, droonid ja koerad.

Souli linnavalitsuse ametnik Kim Ji-hyeong kinnitas, et Park ei ilmunud teadmata põhjustel täna tööle ja tühistas kõik oma kohtumised, sealhulgas kohtumise Lõuna-Korea presidendiadministratsiooni ametnikuga.

Pikaaegne aktivist ja inimõiguste advokaat Park valiti Souli linnapeaks 2011. aastal ja temast sai esimene linnapea, kes valiti tagasi kolmandaks ametiajaks. See juhtus eelmise aasta juunis. President Moon Jae-ini liberaalse Demokraatliku Partei liiget peeti võimalikuks presidendikandidaadiks 2022. aasta valimistel.