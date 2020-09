Soul: Põhja-Korea lasi maha Lõuna-Korea ametniku ja pani ta surnukeha põlema

Souli teate järgi kadus mees Lõuna-Korea valitsuse laevalt, mis kontrollis esmaspäeval võimalikku ebaseaduslikku kalapüüki piirist lõunas, vahendab Associated Press.

Põhja-Korea saatis täna pärastlõunal gaasimaskidega ametiisikud paadiga mehe juurde, kes viibis väikesel ujuval objektil, et saada teada, miks ta seal on. Hiljem saabus Põhja-Korea mereväe alus ja avas mehe pihta tule, teatas Lõuna-Korea kaitseministeerium.

Põhja-Korea alusel olnud mereväelased panid pähe gaasimaskid ja selga kaitseülikonnad, valasid surnukeha bensiiniga üle ja panid selle põlema, teatas Lõuna-Korea kaitseministeerium, viidates jälgimisseadmete ja muude vahenditega kogutud luureandmetele. Ministeerium teatas, et pole selge, mis põhjustas mehe surma ja kas ta suri tulistamise tagajärjel.

Selge pole ka see, kuidas sattus mees Põhja-Korea vetesse. Ühe Lõuna-Korea riigikaitseametniku sõnul võis mees püüda Põhja-Koreasse üle joosta. Anonüümseks jäänud ametnik ütles, et mees kandis päästevesti ja oli väikesel ujuval objektil ning Lõuna-Korea sõjavägi oli saanud informatsiooni, et ta tahtis minna Põhja-Koreasse.

Lõuna-Korea ametniku sõnul võis Põhja-Korea otsustada ta tappa vastavalt oma karmidele koroonaviirusevastastele reeglitele, mis sisaldavad käsku tulistada kõiki, kes ebaseaduslikult piiri ületavad.

Põhja-Korea on kangekaelselt kinnitanud, et tema territooriumil ei ole olnud ühtki koroonaviirusega nakatumise juhtumit, milles paljud väliseksperdid kahtlevad. Vaatlejate sõnul võiksid pandeemial olla Põhja-Korea jaoks hävitavad tagajärjed puuduliku tervishoiusüsteemi ja meditsiinitarvete puuduse tõttu.

Lõuna-Korea saatis Põhja-Koreale kommunikatsioonikanali kaudu päringu kadunud ametniku kohta, aga Põhja-Korea ei ole Lõuna-Korea kaitseministeeriumi teatel vastanud.

47-aastase mehe kohta on vähe teada peale selle, et ta oli esmaspäeval üks 18 ametnikust Lõuna-Korea kalandusministeeriumi laeva pardal. Pärast kadumist leiti laevalt ainult tema kingad. Meest otsiti tulemusteta lennukite ja laevadega mitu päeva.