Šoti kohtunik lükkas tagasi taotluse sundida Johnsonit Brexiti edasilükkamist paluma

Lord Pentland ütles, et ei saa olla kahtlust, et peaminister on oma juriidilise meeskonna kaudu nõustunud seadusest kinni pidama, vahendab BBC News.

Kõnealuse seaduse võttis vastu parlament eesmärgiga hoida ära Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumine ilma kokkuleppeta 31. oktoobril.

Seadus nõuab, et peaminister saadaks Euroopa Liidule kirja, milles paluks ametlikult Brexitile ajapikendust.

„Ei saa olla kahtlust, et esimene kostja [peaministri juriidiline meeskond] aktsepteerib nüüd, et peab kinni pidama 2019. aasta seaduse nõuetest, ja on kinnitanud, et kavatseb nii teha,” ütles Lord Pentland oma otsuses.

Kohtuniku sõnul oleks hävituslik põhiseadusliku sündsuse tuumikpõhimõtetele ja vastastikusele usaldusele, mis on kohtu ja krooni vaheliste suhete vundamendiks, kui Johnson taganeks oma kinnitustest kohtule.

Üks taotluse esitajatest, advokaat Jo Maugham ütles, et otsus kaevatakse edasi.

„Nüüd on olemas ebaseadusliku Brexiti riskid, mida poleks eksisteerinud, kui otsus oleks tehtud teistpidi,” kirjutas Maugham Twitteris.