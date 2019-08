Šoti kohtunik keeldus peatamast Briti parlamendi töö peatamise plaani

75 parlamendiliikmest koosnev grupp taotles ajutist keeldu, mis sarnaneb kohtu tõkendiga, Šotimaa kõrgeimas kohtus, Court of Session'is, enne täiemõõdulist kuulamist, vahendab BBC News.

Lord Doherty lükkas aga taotluse tagasi, öeldes, et ei ole nõus, et keelu jaoks on olemas kaalukas vajadus.

Täiemõõduline kuulamine toimub järgmisel teisipäeval, mitte reedel.

Lord Doherty ütles, et on õigusemõistmise ja avalikkuse huvides, et asja arutamine, millele on vastu Suurbritannia valitsus, jätkub võimalikult kiiresti.

Aga ta lisas: „Ma ei ole nõus, et on näidatud, et on olemas vajadus ajutise peatamise või ajutise keelu määramiseks praeguses faasis.”

Kohtunik ei otsusta asja enne, kui on kuulanud teisipäeval mõlema poole argumente, ja lõplik otsus tehakse ilmselt järgmisel päeval.

Peaminister Johnson tahab peatada parlamendi töö mitmeks nädalaks enne kuninganna kõnet 14. oktoobril. Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma 31. oktoobril.

Parteideülene poliitikute grupp tahab, et kohus otsustaks, et Johnsoni selline teguviis on ebaseaduslik ja põhiseadusevastane.