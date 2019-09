Šoti kohtunik ei leidnud Briti parlamendi töö peatamises midagi seadusevastast

Taotluse esitas Edinburghis asuvale Court of Session’ile 75-liikmeline parteideülene parlemandiliikmete grupp, mis väitis, et Johnson on oma volitusi ületanud, vahendab BBC News.

Lord Doherty otsustas täna, et see küsimus on poliitikute ja valijate, mitte kohtute hinnata.

Mingit vastuolu seadustega Lord Doherty ei leidnud.

Taotluse taga olev parlamendiliikmete grupp, mida juhivad Joanna Cherry Šoti Rahvusparteist (SNP) ja liberaaldemokraatide juht Jo Swinson, andis mõista, et kaebab otsuse edasi.

Peaminister Johnson teatas 28. augustil, et tahab parlamendi töö peatada enne kuninganna kõnet 14. oktoobril. Oponendid väidavad, et Johnsoni eesmärk on takistada parlamendil seaduse vastuvõtmist, mis hoiaks ära Ühendkuningriigi 31. oktoobril Euroopa Liidust kokkuleppeta lahkumise.

Lord Doherty ütles, et otsus parlamendi töö peatada on praegusel juhul „poliitiline territoorium ja otsus, mida ei saa õiguslike standarditega mõõta”.