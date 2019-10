Šoti iseseisvust tuli Edinburghi tänavatele nõudma üle 200 000 inimese

Suurbritanniast eraldumist toetavad rühmad ja organisatsioonid liitusid laupäeval All Under One Banneri (AUOB; eesti keeles "Kõik Ühe Lipu All") rongkäiguga, vahendab uudistekanal The Scotsman.

Korraldajate hinnangul võttis üritusest osa üle 200 000 inimese. AUOB-i esindaja Gary Kelly ütles: "Tänavad sumisevad - vihma võib küll sadada, ent inimesi see ei heiduta. Idee iseseisvusest on endiselt elus."

Edinburghist pärit 34-aastane Gemma MacFadyen on Šoti iseseisvust toetanud lapsest peale. Ta ütles: "Olen siin, et toetada omariiklust."

"Ausalt öeldes olin ma pärast viimast rahvahääletust veidi omadega läbi ja kaotanud usu, soovimata rohkem neist üritustest osa võtta. Hiljuti pärast reisi Šotimaa läänerannikule sain ma aga uuesti inspiratsiooni - seega olen täna siin," rääkis MacFadyen.

"Mind ei ole kogu Brexiti-teemaline arutelu tegelikult haaranud, ma ei hooli sellest," lisas ta. "Kuid ma toetan võimalikult kiiresti järjekordse iseseisvusreferendumi korraldamist - see oleks pidanud toimuma juba aastaid tagasi."

19-aastane Harry Baird soovis liituda sellega, mis tema arvates oli riigi ajaloo suurim meeleavaldus.