Soomlasi saadetakse Vene piirilt hulgaliselt tagasi – põhjuseks täpitähed uues e-viisas

Venemaa piirivalve ei lase nimelt turisti riiki, kui viisal olev nimi ja passis masinlugemisreal olev nimi ei lange kokku, vahendab Yle Uutiset.

Soomlased on kirjutanud viisaprobleemidest muu hulgas Nuijamaa piiripunkti Facebooki lehel. Seda on märganud ka Lappeenranta Nuijamaa piiripunkti töötajad. See on Soome ja Venemaa vahelistest piiripunktidest kõige tihedama liiklusega.

Tagasisaatmise põhjus on peamiselt olnud valesti kirjutatud nimi.

„Venemaalt tagasi tulnud inimesed on meile rääkinud, et nime litereerimisel on olnud probleeme ehk nad on täitnud nime koha valesti. Sel põhjusel ei ole venelased isikut riiki lasknud,” ütles Nuijamaa piiripunkti asejuht Petri Kurkinen.

Selliseid juhtumeid on Kurkineni sõnul Nuijamaal mitu nädalas. Samasuguseid kogemusi on ka Imatra ja Vaalimaa piiripunktidest.

„Täpselt sama olukord nagu Nuijamaal. Pea igapäevaselt ja mitmeid juhtumeid nädalas,” ütles Vaalimaa piiripunkti vahetuseülem Juhani Saari.

Vene viisa täitmise juhendis öeldakse, et taotlusse tuleb kirjutada see nimi, mis on passi fotolehekülje allääres oleval masinloetaval osal.

Nimes ei tohi seega olla täpitähti. Näiteks Päivi Pöllänen tuleb kirjutada PAEIVI POELLAENEN või nii, nagu see passi masinloetavas osas on.

E-viisat saab taotleda ise oma koduarvutist. Konsulaadi veebilehel on juhised vaid vene ja inglise keeles, mis paljude jaoks taotluse esitamist raskendab.