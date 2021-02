Soomlanna Alviina Alametsä kirjeldas intervjuus diskrimineerimist ja ahistamist Euroopa Parlamendis

Alametsä on olnud Euroopa Parlamendis soomlasi esindamas aasta. Kuigi töö on tema jaoks unistuste täitumine, tulid parlamendi pahupooled talle üllatusena.

Alametsä sõnul on ta kohanud Euroopa Parlamendis sobimatut kohtlemist ja diskrimineerimist soo põhjal.

„Seda, et mind on ahistatud, mõjutab kindlasti see, et ma olen parlamendis uus ja noorem. Mõned MEP-id (Euroopa Parlamendi liikmed – toim) tunnevad võib-olla, et see on nende õigus ja nad võivad mind teistmoodi kohelda. See on kurb,” ütles Alametsä.

Alametsä sõnul ei ole ahistamist takistanud ka see, et ta on olnud valdava osa oma aastasest MEP-i karjäärist kodumaal kaugtööl. Enda sõnul on ta saanud telefoni teel seksuaalse sisuga ettepanekuid ja isegi kolleegilt keset nõupidamist.

„Kui ütlesin rahulikult, et see on sobimatu, visati toru hargile,” ütles Alametsä.

Alametsä sõnul on seksuaalsest ahistamisest talle rääkinud eelkõige assistendid.

„On verbaalset ahistamist, sobimatut puudutamist. Halduskoolitusel räägiti mulle, et Euroopa Parlamendi liige võttis assistendi ees püksid maha ja ootas midagi,” jutusas Alametsä. „Kui seda tuleb ette MEP-idelgi, siis kui palju peavad teised parlamendi töötajad ahistamist kogema? Paljud assistendid ei julge tingimata kogetud ahistamisest töökoha kaotuse hirmus rääkida.”

Osa MEP-idest ei võta Alametsä sõnul nõupidamistel teda ja teisi noori naisi tõsiselt.

„Ei taheta sõna anda, ei taheta meie juttu kommenteerida, tõrjutakse kõrvale, nimetatakse tüdrukuteks ja sõimatakse,” märkis Alametsä.

Alametsä rõhutas, et suurem osa kolleegidest kohtleb teda hästi ja lugupidavalt. „Aga parlamendis on inimesi, kes seda teistest lugupidamist ette ei kujuta, kuigi on selge, et ühtki väitlust ei võideta karjudes või teisi sõimates.”

Alametsä sõnul on mitmed teiste riikide kolleegid tulnud küsima, et kuidas ta noore naisena on Euroopa Parlamenti pääsenud.

Kui Alametsä alustas tööd väliskomisjoni liikmena, ei lasknud turvamehed teda alguses istungile, kuigi tal oli Euroopa Parlamendi ametlik läbipääsukaart.