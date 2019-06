Soomlane valmistub sõitma üle lahe Eestisse motoriseeritud vanniga

Sõiduriist on praegu Espoo jahisadamas pilke püüdmas. „Sellega oleks eesmärk reisida laupäeval Eestisse,” ütles end seiklejaks nimetav Eklund.

Eklundi sõnul on tegemist mõttevälgatusega, aga mitte mingi äkilisega, vaid ta on seda mõtet mõlgutanud kümme aastat.

Vann on seisnud Eklundi aias üle viiekümne aasta, aga märtsis hakkas ta sellest merekõlblikku alust ehitama. Kõigepealt tuli kinni keevitada vanni loodusnähtuste meelevallas auklikuks muutunud põhi.

Reis on Eklundil hoolikalt planeeritud. Vesi on talle tuttav element ja tal on ka rannikulaevniku paberid.

Eklundil on seljas päästeülikond juhuks, kui vann puruneb ja ta vette satub. Järel sõidab saatekaater, mis ta vajaduse korral üles korjab.

Start toimub öösel, kui meri on kõige rahulikum nii lainete kui ka teiste merel liiklejate mõttes. Eklund on hoolega tutvunud Soome lahel liikuvate reisi- ja kaubalaevade liikumisteedega. Neid püüab ta vältida.

Ilm on Eklundi reisi seisukohalt kõige märkimisväärsem riskitegur ja lisaks ainus, mida ta ei saa ise mõjutada. Ta on jälginud ilmateateid tähelepanelikult ja arvab, et tuuleolud on ööl vastu laupäeva soodsad. Siiski on olemas äikesetormi võimalus, mis Eklundile veidi muret teeb.

Eklundi sõnul on sõidukiirus keskmiselt viis kilomeetrit tunnis.