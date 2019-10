Soometumise pealtnägija, endine minister räägib värskes raamatus esimest korda riigireetmisest

Soometumist ise tunnistajana pealt näinud inimesi on juba vähe ja need, kes midagi teadsid, on ka värsketes memuaarides märkimisväärselt valivad. Ka poliitikauurijad on seda teemat vältinud. Erand on endine minister Paavo Rantanen, märgib oma kolumnis ajalehes Ilta-Sanomat endine Euroopa Parlamendi liige Lasse Lehtinen.