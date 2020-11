Soomes tuvastati teist päeva järjest enam kui pooltuhat koroonaviirusse nakatunut

Tervishoiuameti teatel tuvastati viimase 24 tunni jooksul 541 uut koroonaviirusega nakatunut, mis on kogu pandeemia aja suuruselt teine näitaja. Haigusjuhtumite koguarv kasvas sellega 24 307-ni, vahendab Yle.

Viroloogide sõnul on olukord võtnud suuna halvemuse poole ja viimase nädala jooksul on juurde tulnud enam kui 3000 uut koroonaviirusega nakatumist, neist enim neljapäeval, kui teatati rekordarvust, 618-st uuest nakatumisest.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 133 inimest, mida on 39 võrra enam kui nädala eest. Omakorda neist 19 on hetkel intensiivravil - üheksa rohkem kui seitse päeva tagasi.

Viiruse tagajärjel on oma elu jätnud 393 inimest, neist 18 selle nädala jooksul. Tasub ühtlasi märkida, et nädalavahetustel surmajuhtumite statistikat ei uuendata, teatas tervishoiuamet.