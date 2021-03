Soomes tuvastati rekordarv COVID-nakatumisi

Tervishoiuamet teatas täna pärastlõunal, et viimase ööpäeva jooksul registreeriti 863 positiivset koroonaviiruse testi, millega nakatunute koguarv jõudis 66 869-ni.

Tegemist on suurima ööpäevase kasvuga nakatunute arvus alates 3. märtsist, mil tuvastati 797 uut COVID-positiivset.

Uusi nakatumisi tuvastati kõige enam suurlinnades Helsingis (251), Espoos (77), Turus (73), Vantaal (70), Lahtis (47), Hämeenlinnas (37), Tamperes (34) ja Vaasas (22).

Ameti teatel on nakatumine Soomes tõusuteel ja viimase seitsme päevaga kasvas nakatunute arv 4806, hospitaliseeritute arv 25 ja intensiivravi vajavate patsientide arv üheksa võrra.

Oma viimase ööpäevase näitajaga ületab Soome küll näiteks Lätit ja Leedut, ent jääb endiselt alla Eestile, kus tuvastati viimasel ööpäeval 935 koroonapositiivset inimest.

Oma elu on Soomes jätnud 786 koroonaviiruse kandjat. Haiglaravil on 264 koroonapatsienti, neist 47 on intensiivravil.