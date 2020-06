Soomes tõusis COVID-19 nakatunute arv viimase ööpäevaga 11, Leedus üheksa ja Lätis kahe võrra

Ööpäeva jooksul jättis Soomes koroonaviiruse tõttu elu üks inimene, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 323-ni, teatas Soome terviseamet täna hommikul.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 34 inimest, neist kuus on intensiivravil.

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 1125 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kaks osutusid positiivseteks, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 1086 inimesel, kellest 25 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis tänase seisuga 11 COVID-19 patsienti, kellest neli on intensiivravil.

Leedus kasvas nakatunute arv ööpäevaga üheksa võrra 1714-ni. 71 inimest on jätnud oma elu.

Rootsis tuvastati viimase 24 tunni jooksul 114 uut koroonaviirusesse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv jõudis seal 43 887-ni.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Rootsis jätnud 4656 inimest, neist 17 viimase ööpäeva jooksul, teatas Rootsi terviseamet, nentides, et statistikas esineb nädalavahetusel viivitusi, mistõttu võib uue nädala algul oodata arvude suuremat kasvu.