Soomes toimusid kahtlaste isikute tõttu politseioperatsioonid veel kahes linnas

Häirekeskus sai täna enne kella 12 teate noore mehe kohta, kes liikus Oulu Heinäpää linnaosas puss vööl, vahendab Iltalehti.

Mehel olid seljas roheline jakk, sinised teksad ja hall kootud müts. Hiljem nähti teda ilma särgita. Politsei otsis meest mitme patrulliga, aga ei leinud.

„Ei ole veel leidunud. Olukord on see, milline teadaanne on antud. Heinäpääs ta on teadete järgi liikunud. Teateid tuli selle kohta, et terariist on väljapaistvalt nähtaval, aga mingit ähvardamist teada ei ole,” teatas politsei juhtimiskeskus.

Kauhajoki politseioperatsioon võis olla seotud koolidega. Politsei teatas, et otsis Kauhajoki kesklinnas tumedatesse riietesse rõivastunud näomaskiga mütsiga isikut.

Ajaleht Ilkka teatas, et kolme kooli uksed lukustati ettevaatusabinõuna.